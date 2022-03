Sardinien, hier die Cala Goloritze, ist Ziel der nächsten Info-Reise von Vtours.

Von Ende März bis Ende Juni lädt das Vertriebsteam von Vtours Reisebüros deutschlandweit zu 23 Treffen ein. Die Aschaffenburger kündigen auch ein neues Online-Format an.

Mehr dazu

Mehr dazu

Kooperationspartner von Vtours bei der Frühjahrs-Tour sind TSS Touristikwelten, Schmetterling-Reisen, My Company, der Flughafen Erfurt und das Fremdenverkehrsamt Israel. Details und die Anmeldeformalitäten finden sich unter diesem Link Der Veranstalter setzt auch seine Inforeisen fort. Vom 7. bis 11. Mai geht es "in kleiner Gruppe", wie es von Vtours heißt, nach Sardinien. Detaillierte Informationen und Anmeldemöglichkeiten folgen. Im Jahresverlauf werde es weitere Reisen geben, verspricht Vtours und verweist auf das Expi-Portal vfit.de.Premiere feiert der Veranstalter mit dem "Vtours-Feierabend Talk". Dabei handelt es sich um ein eigenes Online-Format, das am 29. März startet, und zudem Vtours unterschiedliche Geschäftspartner einlädt. Die ersten Teilnehmer wird der Veranstalter mit einem Goodie-Paket belohnen. Weitere Informationen gibt es hier