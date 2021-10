TSS-Geschäftsführer Manuel Molina erwartet ein weiterhin anspruchsvolles Jahr 2022 - will die Reisebüros auf der Jahrestagung aber auch kräftig motivieren.

Die Jahrestagung der TSS findet im Dezember digital statt. Die Reisebürokooperation erwartet "ein nicht minder komplexes Jahr 2022".

Auf Grund der "noch immer volatilen Rahmenbedingungen" habe man sich dazu entschlossen, die Jahrestagung nochmals digital zu veranstalten, teilte die TSS mit. Das Treffen ist vom 1. bis zum 3. Dezember 2021 geplant. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Dann ist auch die Anmeldung möglich. Näheres hierzu finden Interessierte unter www.tss-jahrestagung.de.



"Wir wollen gemeinsam mit unseren Reisebüropartnern, aber auch jeder Menge touristischer Leistungsträger und Veranstalter sowie Vertretern der internationalen Tourismuslandschaft erreichen, dass von nun an Aufbruch, Zusammenhalt und ein von Mut und Optimismus geprägter Blick in die Zukunft wieder verstärkt im Fokus unseres Handelns steht", sagt TSS-Gründer und -Geschäftsführer Manuel Molina.

