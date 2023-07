Michael Buller, Vorstand des VIR und Mitinitiatior des Talk Tourism, zieht in der letzten Episode der "Shortcasts"-Reihe gemeinsam mit dem Travelholics-Podcast-Initiator Roman Borch Bilanz zum Event.

Anlässlich des Events nahm der Podcaster Roman Borch insgesamt elf Episoden der Shortcast-Reihe auf. Die erste Staffel umfasste sechs Folgen. In dieser Woche erschienen im 24-Stunden-Zyklus die restlichen fünf Episoden.

Michael Buller, Vorstand des Verbands Internet Reisevertrieb (VIR), gibt in der letzten Folge der Travelholics-Shortcast-Serie einen Rückblick zum Branchen-Event Talk Tourism. Roman Borch, der Travelholics-Initiator, hat alle elf Episoden der Sonder-Podcast-Reihe während des vom VIR organsierten Events aufgenommen und in den vergangenen Folgen Speaker sowie Partner des Events interviewt.Insgesamt waren beim Talk Tourism 200 Teilnehmende zu Gast. Speaker und Podiumsgäste boten während der zwei Tage in München Inspiration rund um In- und Outbound-Tourismus. Im Mittelpunkt standen zum unter anderem KI, New Work und Web 3.0.Buller ist begeistert vom Ablauf des Events. Unter anderem sagt er im Podcast: Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen 150 Gäste haben. Zum Schluss sind wir 200 geworden." Der VIR hat in diesem Jahr zum ersten Mal am Talk Tourism mitgewirkt und "es hat super funktioniert." Das Feedback sei durchgängig gut gewesen und Buller erwägt, das Event 2024 im größeren Maßstab zu organisieren.