Kaffee und mehr erwartet die Reisebüro-Expis auf den Frühstücksseminaren von Aldiana und Costa.

Gut gestärkt und mit jeder Menge Informationen in den Tag starten – dazu haben Expedientinnen und Expedienten auf mehreren Frühstücksseminaren von Ferienclub-Betreiber Aldiana und Costa Kreuzfahrten die Gelegenheit.

Unter dem Motto "Traumhafte Aussichten" veranstalten Aldiana und Costa Kreuzfahrten gemeinsame Frühstücksseminare in fünf deutschen Großstädten. Die Seminare starten jeweils um 9 Uhr und enden gegen 12 Uhr. Die Teilnahme ist für Reisebüro-Mitarbeitende kostenfrei.Die informative Frühstücks-Roadshow startet am 10. November im Frankfurter Lindner Hotel Höchst. Weitere Stationen sind das Mövenpick Airport Hotel in Stuttgart (11. November), das Brauhaus Altes Mädchen in Hamburg (15. Novembeer), das Lindner Hotel Magnusstraße in Köln (17. November) und das Seehaus in München (24. November).Interessierte Reisebüro-Mitarbeitende können sich online für die Seminare anmelden. Der Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnehmerzahl pro Info-Veranstaltung ist begrenzt.