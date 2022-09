Die weltberühmte archäologische Stätte in Petra, in der südwestlichen jordanischen Wüste, ist ein beliebtes Reiseziel.

Mit vier neuen Katalogen für 2022/23 will Tischler Reisen Reisebüro-Partnern dabei helfen, Endkunden für Reisen in vier Großregionen zu begeistern. Neu im Programm ist beispielsweise eine Reise in die größte Wüstenregion der Welt.

Die Neuheiten im Programm der einzelnen Kataloge im Überblick:

Der Fernreisen-Spezialist Tischer Reisen schickt vier neue Kataloge 2022/23 zu Asien, dem Indischen Ozean, dem Indischen Subkontinent sowie Orient & Marokko an die Reisebüros.Auf 308 Seiten zeigt dieser Katalog die ganze Vielfalt Asiens mit Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Myanmar, Malaysia, Borneo, Hongkong, Singapur, den Philippinen sowie Indonesien.

im Angebot für finden sich etliche neue Hotels. In Thailand sind zum Beispiel das Bodhi Serene in Chiang Mai, das JW Marriott Khao Lak Suites und das Sarojin in Khao Lak, in Kambodscha das Anaya Koh Rong, in Laos das La Seine in Vientiane neu im Programm. Neu sind auch das Kayumanis Jimbaran Private Estate und The Villas at Ayana auf Bali sowie das Fox & Firefly auf Bohol (Philippinen). Für einen Stopover lohnt das Paradox Singapore Merchant Court, das ebenfalls neu im Katalog ist.



Der Katalog Indischer Subkontinent bietet auf 148 Seiten viele etliche Reisen nach Indien, Bhutan, Nepal und Sri Lanka. In Kalkutta ist das The Astor, in Chanoud das Chanoud Gar erstmalig im Angebot.

Indischer Ozean

Inselparadiese im Indischen Ozean präsentiert Tischler Reisen auf 132 Seiten. Auf den Seychellen wurde die neue Inselhüpfen-Tour zwischen Praslin und Mahe und insgesamt neun neue Hotels ins Programm aufgenommen. Auf Mauritius ist mit dem Anantara Iko ein beliebtes Haus neu im Katalog, das vom luxuriösen Lux Grand Baie Resort und The Residence Mauritius ergänzt wird.

Auf La Réunion werden zwei neue Rundreisen angeboten – die fünftägige Reise zu den Höhepunkten der Insel und eine Deluxe-Reise. Auch auf den Malediven gibt es neue Resorts im Angebot, darunter das Anantara Dhigu & Veli.



Der Katalog Orient & Marokko ist der Katalog mit den meisten Neuheiten. Auf 196 Seiten werden verschiedene Touren in Marokko, im Oman, den Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Bahrain, Katar, Jordanien, Israel und im Iran angeboten. Bei den neuen Rundreisen stehen nicht nur Strandbesuche, sondern vor allem kulturelle Höhepunkte im Vordergrund.

In Marokko sind einige Hotels erstmalig im Programm vertreten, unter anderem das Boutiquehotel Château Roslane mitten in den Weinbergen, oder die Ecolodge L'Ermitage D'Akchour.

Tischler hat als Krönung seines Programm-Updates eine neue Kurztour in die größte Wüstenregion der Welt, Rub al Khali, aufgenommen.