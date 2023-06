Am 20. Juni um 15 Uhr erklrt Jörn Schmieding-Dieck von FVW Medien, warum Reisebüros vom neuen Kundenmagazin profitieren und wie es sich personalisieren lässt.

Bei FVW Medien erscheint seit Kurzem das neue Magazin "Meine Reise". Was das Kundenmagazin alles kann und warum Reisebüros davon profitieren, erläutern wir auf dem Counter Place am 20. Juni um 15.00 Uhr.

Das neue Magazin "Meine Reise" ist die Chance für Reisebüros, Kunden einen Mehrwert zu bieten und sie stärker an sich zu binden. Seit dem 12. Mai erscheint das elektronische Magazin bei fvw|TravelTalk.



Das Kundenmagazin ist für die Reisebüro kostenfrei. Der Kern des Inhalts ist, Endkunden Lust und praktische Informationen zu Reisen und zur Buchung im Reisebüro zu vermitteln.Die erste Ausgabe von "Meine Reise", ist am 12. Mai erschienen und umfasst 168 Seiten. Enthalten sind in dem ersten Magazin alle wichtigen Zielgebiete – angefangen von Mittelmeer-Zielen bis zu Ferndestinationen wie Karibik und Florida. Auch nutzwertige Inhalte wie Empfehlungen zur Auswahl des passenden Kreuzfahrtschiffs zählen zum Inhalt.Das Besondere an dem Magazin: Das E-Paper kann auf jedes einzelne Reisebüro personalisiert werden. Wie das geht und warum es die Buchungen im Reisebüro erhöhen kann, erläutert Jörn Schmieding-Dieck, Director Media & Brand Solutions bei FVW Medien, während des Live-Talks "Tipps für den Joballtag: Meine Reise – das Magazin für Reisebüros". Fragen rund um das neue Reisemagazin können live gestellt werden – dabei sein lohnt sich! Zur Anmeldung geht's hier Außerdem gut zu wissen: Das neue Urlaubsmagazin erscheint viermal im Jahr. "Meine Reise" gibt es nur im Reisebüro.