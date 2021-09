Kurs auf die vulkanische Ometepe-Insel im Nicaraguasee, dem größten Binnensee Mittelamerikas.

Rauchende Vulkane, riesige Regenwälder und zwei Ozeane vor der Haustür, Kolonialflair und Fiestas mit Auszeichnung: Nicaragua hat Entdeckerpotenzial. Das beweist das neue Special in den fvw|TravelTalk-Themenwelten.

Nicaraguas schönste Kolonialstadt ist das fast 500 Jahre alte Granada.

Mittelamerika in bester Gesellschaft

Festival de Polkas y Mazurcas in Matagalpa.

Geballtes Verkaufs-Know-how & vier Podcasts

An den Start geht das Special mit den Highlights Nicaraguas, darunter das Biosphärenreservat Bosawás mit seiner Regenwaldpracht, der Nationalpark um den aktiven Vulkan Masaya sowie der Río San Juan mit Safari-Qualitäten, der Somoto-Canyon als Abenteuerspielplatz und die Ometepe-Insel mit ihren archäologischen Geheimnissen. Die paradiesisch anmutenden Corn Islands vor der Karibikküste und die Surferstrände am Pazifik sind weitere Top-Attraktionen ebenso wie die Kolonialstädte Granada und León.Die Wege von einem Highlight zum nächsten sind kurz, denn Nicaragua ist nur ein Drittel so groß wie Deutschland. Es liegt in Mittelamerika zwischen Honduras im Norden und Costa Rica im Süden und hat gut 900 Kilometer Küste am Pazifik im Westen und am Karibischen Meer im Osten.Was das mittelamerikanische Land zum Geheimtipp macht und wer hier sein Glück findet, das beleuchtet das neue Special Nicaragua, das in den kommenden Monaten nach und nach mit neuen Beiträgen live geht. Begleitend entstehen vier Podcasts der Reihe DestiCALL mit Nicaragua-Experte Andreas M. Gross, Erster Vorsitzender der Arge Lateinamerika und seit mehr als 20 Jahren als Reiseleiter für Studiosus unterwegs. Und hier geht’s direkt zum Special Nicaragua