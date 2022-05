Die Willy Scharnow-Stiftung hat gemeinsam mit der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr, der Region Attica, den Grecotels und Lufthansa Anfang April 2022 eine Studienreise in der griechischen Region Attica durchgeführt.



Zwölf Expedienten erlebten Athen als Städtereisen-Destination mit seinen Weltklasse-Kulturgütern, seiner Kulinarik – und sie lernten das Hotelangebot der Stadt kennen. An der Attischen Riviera südlich der Stadt reihen sich hübsche Urlaubsorte an Buchten auf und bieten sich als Kombi-Möglichkeit aus Stadt- und Badeurlaub an.

Die Teilnehmer sind dank des neu gewonnenen Know-hows nun bestens in der Lage, Athen und sein Umland als attraktive Ziele zu empfehlen.



Denn ganz Attica ist ein Freilichtmuseum: Hier koexistieren Denkmäler des weltweiten Kulturerbes mit modernen Kulturzentren, und weltberühmte archäologische Stätten stehen Seite an Seite mit beeindruckenden Museen für zeitgenössische Kunst. Das ganze Jahr über werden Festivals mit antiken griechischen Dramen sowie modernen Musik- und Tanzaufführungen organisiert.Entlang der kosmopolitischen "Attica Riviera", der Südküste, die sich von Faliro bis Sounion erstreckt, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für einen atemberaubenden Tourismus am Meer, womit deutsche Expedienten ihre Kunden überzeugen können.