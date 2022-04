Für Asien sieht Gebeco im Winter eine besondere Nachfrage – darunter auch für Japan.

Um Reisenden die frühzeitige Urlaubsplanung zu ermöglichen, hat Gebeco alle Fernreisen bis Ende April 2023 zur Buchung freigeben. Im Winter sieht der Veranstalter eine starke Nachfrage besonders für einen Kontinent.

Auch die restlichen Reisen rücken in den nächsten Wochen nach, sodass spätestens am 30. Juni alle Reisen bis Ende 2023 buchbar sein werden. "Dank der Frühzeitigkeit der Buchungsfreigabe, können wir unseren Gästen bereits jetzt ein attraktives, buchbares Angebot für das Jahr 2023 machen", sagt Michael Knapp, CCO von Gebeco.



Besonders für viele Fernziele sei dies von Relevanz. "Gerade bei Ländern wie Japan mit Höhepunkten wie der Kirschblüte ist es wichtig, bereits jetzt eine Option für 2023 zu bieten". Auch im Fall von Umbuchungen für Reisen auf den asiatischen Kontinent sei es wichtig, bereits jetzt Termine in 2023 buchen zu können. "Wir gehen zudem davon aus, dass Asien-Reisen in der Winterzeit 22/23 besonders gefragt sein werden und möchten uns dementsprechend gut aufstellen", sagt Knapp.

In den weltweiten Öffnungsstrategien und flächendeckenden Lockerung der Corona-Reisebeschränkungen sowie der Lockerung von Reisehinweisen durch das Auswärtige Amt sieht Gebeco ein eindeutiges Zeichen des Aufschwungs für die Fernreisen. "Wir können jetzt mit größtmöglicher Sicherheit davon ausgehen, dass unsere vielen Fernziele endlich wieder bereisbar sein werden und bereiten uns derzeit auf die stark steigende Nachfrage vor", so Knapp.

Bis zum 30. Juni soll das gesamte Gebeco-Angebot bis zum 31. Dezember 2023 buchbar sein. Bis dahin können Gäste wie üblich gewünschte Termine, die noch nicht buchbar sind, unverbindlich vormerken lassen.



Für eine Gebeco-Reise entscheiden sich nach Angaben des Unternehmens jährlich rund 50.000 Gäste. 2019 machte das Kieler Unternehmen 119 Mio. Euro Umsatz. Gebeco ist somit einer der führenden Studien- und Erlebnisreiseveranstalter im deutschsprachigen Raum.