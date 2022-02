Björn Oberländer, Vertriebsdirektor bei Gebeco, und Christopher Hauptmann, Abteilungsleiter Marketing bei Gebeco, bauen die Plattform "Mein Gebeco" aus.

Den Bereich "Mein Gebeco" auf der Website des Studien- und Erlebnisreisen-Veranstalters kennen Reisebüros bereits. Nun will das Kieler Unternehmen die Plattform deutlich ausbauen.





Heute schon schaffe die digitale Plattform "Mein Gebeco" Aktualität und Transparenz aller Informationen und biete den Agenturen die Grundlage für eine effiziente und individuelle Kundenberatung, erläutert Oberländer. "Mein Gebeco wird die faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen uns und unseren Partnern nachhaltig unterstützen."

"Mein Gebeco lebt von permanenter Weiterentwicklung, die wir von Anfang an gemeinsam mit unseren Reisebüro-Partnern gestalten wollen", sagt Oberländer. Im Webinar würden die aktuell nutzbaren Funktionen den Büros vorgestellt und der gewinnbringende Mehrwert erklärt. Die Webinar-Reihe diene aber auch dazu, den Bedarf der Reisebüros an weiteren Funktionen herauszufinden und diese in die Planung aufzunehmen. Den Nutzwert und die Funktionalitäten von "Mein Gebeco" erklärt der Veranstalter auch in Webinaren – das nächste Mal am kommenden Mittwoch (16. Februar) von 10.00 bis 10.45 Uhr. Zur Anmeldung geht es hier

Für dieses Jahr habe sich Gebeco vorgenommen, den Login-Bereich so auszubauen, dass Reisebüros die Angebote des Veranstalters dort komplett verwalten können, sagt Björn Oberländer, Vertriebsdirektor des Veranstalters. Der Counter finde dann dort unter anderem Reiseinformationen und Rechnungen oder könne dort Optionen verwalten. "Zudem planen wir, in dem Bereich regelmäßig über Flugzeitenänderungen zu informieren – falls notwendig – oder über die Erreichung der Teilnehmer-Mindestzahl." Langfristig sei sogar denkbar, dass Reisemittler die Gebeco-Angebote in dem Bereich buchen können.Der Bereich "Mein Gebeco" kann allerdings nicht nur von Reisebüros genutzt werden, sondern auch vom Endkunden. Je nachdem, wie sich der Nutzer beim Login identifiziert, werden unterschiedliche Informationen ausgespielt. Perspektivisch wolle man die beiden Kanäle auf der Website stärker ineinander verschränken. "Das kann für Reisebüros unter anderem große Vorteile in Sachen Zusatzgeschäft oder Upgrades haben", sagt Christopher Hauptmann, Abteilungsleiter Marketing bei Gebeco.Auch die Möglichkeiten für den Endkunden sollen in dem Bereich ausgebaut werden. Allerdings: "Sämtliche getätigten Buchungen oder Einkäufe des Gastes werden dem jeweiligen Reisebüro zugerechnet", sagt Oberländer.Das Tool "Mein Gebeco" biete allen Nutzern mehr Flexibilität und sei "einfach zeitgemäß". "Wir stärken damit auch und vor allem die Reisebüros, die unser wichtigster Vertriebskanal sind und bleiben werden", sagt Oberländer.