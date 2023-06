Cunard

Expis können eine neue Roadshow von Cunard besuchen.

Im Rahmen einer Roadshow Mitte Juni besucht der Cunard-Show-Truck erstmals deutschlandweit fünf Städte.

Am 13. Juni gastiert Cunard in Düsseldorf (Schadowplatz), am 15. Juni in München (Hirschau im Englischen Garten), am 20. Juni in Wiesbaden (