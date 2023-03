Worauf legt Thai Airways derzeit den Schwerpunkt im Marketing?"Im Fokus steht das Gästeerlebnis an Bord. Wir bieten "Thainess" von Anfang an. Dazu gehört der außergewöhnliche Service. Das neue Amenity Kit etwa stammt aus der Feder des Star-Designers Tatvon Sugunnasil. Das W-LAN-Angebot an Bord wurde erweitert, und wir bieten eine Auswahl von 43 internationalen Zeitschriften und sieben Zeitungen. Nicht zuletzt macht aber auch die Gastronomie an Bord jeden Flug mit Thai Airways zu einem besonderen Erlebnis.""Ein thailändischer Spitzenkoch entwirft unsere Bordmenüs, die internationale Küche mit lokaler Kochkunst verbinden. Die Weinkarte wurde deutlich erweitert. Und für Gäste in den Klassen Royal First und Royal Silk werden speziell für Thai produzierter organischer Kaffee (Black Silk Blend) und exklusive Kanvela-Schokolade serviert – der thailändische Chocolatier, die sie herstellt, hat 2021 den International Chocolate Award gewonnen."