Atlantic City: Ein unvergessliches Abenteuer

Egal zu welcher Jahreszeit, Atlantic City an der US-Ostküste ist immer eine Reise wert! Die spannende und vielfältige Stadt in New Jersey ist vor allem bekannt für ihre herrlichen Strände und die Spielkasinos. Eher weniger bekannt ist, dass Besucher sich mit "rollenden Stühlen" über den historischen Boardwalk fahren lassen können, dass sich in der ikonischen Boardwalk Hall das größte Musikinstrument der Welt befindet und dass man hier einen der höchsten und ältesten Leuchttürme der USA erklimmen kann. Auch die Nähe zu den Metropolen New York und Philadelphia macht Atlantic City zu einem interessanten Reiseziel.

