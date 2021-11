Fairbanks Alaska: ein buntes Mosaik der Ureinwohnerkultur

Fairbanks nördliche Lage lässt ein buntes Kunst- und Kulturmosaik der Ureinwohner zum Vorschein kommen. In Alaska leben verschiedene indigene Volksgruppen und jede hat ihre eigene Lebensweise, was sich in unterschiedlichen Sprachen, Kunsthandwerk und Traditionen widerspiegelt. Zentralalaska ist Heimat der Athabasken, die einst Nomaden waren und heute in kleinen Dörfern verteilt im Landesinneren leben. Weiter nördlich in der Arktis trifft man auf die Inupiaq Inuit.Mehr über die Fairbanks-Region in Alaska erfahren Reiseprofis bei den VUSA-Webinaren am 30. November und 7. Dezember jeweils um 10 Uhr. Die Webinare geben Einblicke in die besondere Bedeutung des Rentiers und Nordlichts für die Ureinwohner und zeigt, warum Eisangeln ein gemütliches Wintervergnügen ist.

Mehr Informationen: Elke Handschug-Brosin, Telefon 0351-4275 0074, fairbanks.alaska@fairwelltravel.de, explorefairbanks.com.