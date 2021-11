American Queen Voyages: Discovery runs deep

Die Reederei American Queen Voyages bietet ein vielfältiges und umfassendes Portfolio an Kreuzfahrten in Nordamerika: Mississippi und Pacific Northwest, Great Lakes, Mexiko und Expeditionen (Alaska). American Queen Voyages lädt Reisende ein, den Reiseführer zur Seite zu legen und abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen, um authentische Reiseerlebnisse in Nordamerika zu entdecken. Flaggschiff ist der Schaufelraddampfer American Queen auf dem Mississippi, der unter anderem zwischen New Orleans und Memphis verkehrt und Gäste in die Zeit von Mark Twains "Tom Sawyer" versetzt. Alle Reisen beinhalten eine Vornacht, Speisen und Getränke sowie ein Ausflugsprogramm.Mehr Informationen: Florian Schneider (Business Development Manager), Telefon 0151-17807006, florian.schneider@aqvoyages.com,