St. Pete/Clearwater: Die dynamische Halbinsel

Nicht mal die Pandemie kann die Dynamik und Lebensfreude in St. Pete/Clearwater auf der Halbinsel in der Tampa Bay stoppen: 2021 schaffte es wieder ein Strand auf Platz 1 der schönsten der USA – St. Pete Beach! Immer mehr Außenmalereien schmücken Gebäude, Brücken oder Straßen und begeistern Kunstliebhaber zusätzlich zu den berühmten Museen – Neueröffnung hier: The Museum of the American Arts & Crafts Movement im September 2021. Ein weiterer Anziehungspunkt sind der neue Pier in St. Petersburg, im Juli 2020 eröffnet, und natürlich die zahlreichen neuen oder frisch renovierten Unterkünfte , wie etwa das Clearwater Marine Aquarium Hotel in Clearwater Beach, das Cambria Hotel St. Petersburg in Madeira Beach, das Tru by Hilton Downtown St. Pete oder The Karol Hotel in Clearwater.