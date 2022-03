Verkostung direkt am Weinberg: Die ungarischen Winzer gehen neue Wege.

Eine immer größere Rolle im touristischen Vertrieb spielt neben der Kulinarik der ungarische Wein mit seiner jahrhundertealten Tradition und mehr als 20 Anbaugebieten. So mancher Tropfen hat mittlerweile internationale Berühmtheit erlangt.

"Das ganze Volk soll Wein haben, und die Weinbauern sind hoch zu achten", sprach schon Ungarns König Matthias Corvinus (1440-1490). Und bereits vor mehr als 2000 Jahren bauten die Kelten im gut geschützten Karpatenbecken Wein an. Das milde Klima und die vulkanischen Böden sorgten für beste Bedingungen. Für die Ungarn ist der Weinanbau aber viel mehr als nur Tradition und untrennbar mit der ungarischen Identität verbunden. Der Stolz der Menschen auf ihre jahrhundertealte Weinkultur zeigt sich auch darin, dass der Wein sogar in der Nationalhymne Erwähnung findet. "Von den Tokajer Hängen lässt du Nektar tropfen", heißt es da passenderweise. Schließlich gilt Tokaj als das älteste Weinbaugebiet der Welt.

Nur das Beste für den Tokajer

Bereits im 16. Jahrhundert führte man im Nordosten Ungarns Buch über das Keltern und die Weinberge, die sich für den Anbau der speziellen Rebsorten besonders gut eigneten, um bestmögliche Qualität zu garantieren. Noch heute wird der berühmte Tokajer-Süßwein mit dem teuersten önologischen Verfahren der Welt hergestellt.

Hungarian Tourism Agency

Die Tokajer-Weinbauregion gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

Mit höchster Anerkennung hat die Tokajer-Region auch die Unesco bedacht und das malerische Weinanbaugebiet vor 20 Jahren zum Weltkulturerbe gekürt. Eines der Highlights ist das Dörfchen Hercegkút, wo die dreieckigen Eingänge zu den Weinkellern wie Zipfelmützen aus den grasbedeckten Hügeln ragen.

Hungarian Tourism Agency

Feine Weine kommen aus dem Balaton-Oberland.

Süßwein mit Geschichte und trendiger Sekt

Auf der Weinreise durch Ungarn tauchen Touristen also tief ein in die Kultur des Landes, kehren zum Verkosten in alteingesessene Familienkellereien und gemütliche Weingüter ein, die über das ganze Land verteilt sind. Neben Weinen aus charaktervollen heimischen Rebsorten wie Furmint oder Kadarka werden Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc gekeltert. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich zudem die auf traditionelle Weise hergestellten Sektsorten.

Hungarian Tourism Agency

Rendez-vous am Weinberg

Am Balaton schmeckt's nach Grapefruit und Honig

Für exzellente Weine steht heute auch das Balaton-Oberland am Nordufer des Plattensees. Der mineralstoffhaltige Basaltboden in Kombination mit dem Klima des warmen, seichten Sees garantiert vollkommen ausgereifte Trauben. Der bekannteste Wein der Region ist der Welschriesling, ein zarter jedoch körperreicher, lieblicher Wein mit leichter Grapefruit-Note. Die Königin unter den Rebsorten aber ist der prickelnde Kéknyelű, eine sehr alte ungarische Weißweinsorte mit rauchigem Honigaroma.

Hungarian Tourism Agency

Kleine Weißweinschorle zur Erfrischung zwischendurch.

Gesunder Wein direkt vom Vulkan

Zeuge von 2000 Jahren Weinbau ist der Berg Somló (431 Meter), ein erloschener Vulkan, der sich nicht weit vom Plattensee entfernt aus der Ebene erhebt. Ungarns kleinstes Weinanbaugebiet gehört zugleich zu den berühmtesten des Landes. Namhafte Anbaugebiete wie Szent Ilona, Apátsági und das vielfach ausgezeichnete Aranyhegy sind hier zu Hause. Und auch heute noch werden hier ganz besondere ungarische Weißweine gekeltert: reich an Säure, mit mineralischer Note und wegen des hohen Eisengehalts auch beliebt als stärkende Medizin. Da macht die Weinprobe doch gleich doppelt Spaß.

Mehr Wein-Know-how gibt es auf der Ungarn-Website und hier die Broschüre "Ungarn – ein Land mit gutem Geschmack" inklusive großer Weinkarte und Porträts der ungarischen Starköche.