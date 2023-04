auf den türkisfarbenen Gletscherseen ist eine großartige Möglichkeit, eine denkwürdige Perspektive auf die mächtige Bergwelt zu erhalten. Aktive können Kanus in der Fairmont Jasper Park Lodge, am Pyramid Lake und Maligne Lake mieten oder sich auf ein Abenteuer mit Wild Current Outfitters einlassen.Tausende von Wege fürführen durch den Nationalpark. Der Path of the Glacier in der Mount Edith Cavell Area etwa führt Wanderer zu einem atemberaubenden Aussichtspunkt mit Blick auf den Cavell Pond und den Angel Glacier am Fuße des majestätischen Mount Edith Cavell. Tipp: Mit orts- und sachkundigen Guides lernen sowohl Anfänger als auch Erfahrene die Natur noch intensiver kennen.