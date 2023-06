Kennen Sie das Swiss Travel System Excellence Program? Nein? Dann sollten Sie sich noch heute registrieren. Das preisgekrönte E-Learning-Programm führt Sie spielerisch durch die verschiedenen Lernmodule. Erweitern Sie Ihr Wissen und steigen Sie innerhalb kürzester Zeit zum ÖV-Profi auf.

Swiss Travel System AG

Erfahren Sie beispielsweise mehr über die spannendste Rundreise der Schweiz – die Grand Train Tour of Switzerland. Jedes Modul bietet Ihnen spannende Einblicke in das dichteste ÖV-Netz der Welt, vom weltweit einzigartigen Taktfahrplan bis hin zum. Ständig an Ihrer Seite: Heidi und Peter. Die zwei Figuren teilen Ihre Erfahrungen und haben stets einen Tipp auf Lager, wenn Sie nicht mehr weiterwissen.Werfen Sie auch einen Blick auf Excellence Talk. Das neue Format ist eine Erweiterung des Swiss Travel System Excellence Program und bietet spannende Blicke hinter die Kulissen unserer Partnerorganisationen.Und das Beste: Unter allen Teilnehmenden werden regelmäßig tolle Preise verlost.