Yusuf Kazanci/Pixabay

Antalya punktet mit vielen malerischen Stränden und ist seit April mit SunExpress wieder ab Dortmund Airport erreichbar.

Während der Sommersaison 2022 steuert SunExpress ab Dortmund neben dem neu aufgenommenen Antalya mit Direktflügen auch Izmir an der türkischen Ägäisküste und Zonguldak am Schwarzen Meer an.