Seit April geht es mit Sun Express wieder ab Dortmund nach Antalya an die türkische Mittelmeerküste.

Nach vier Jahren Pause nimmt Sun Express Antalya wieder Dortmund in ihren Flugplan auf. Mit gleich bis zu vier Flügen pro Woche geht es nun mit der deutsch-türkischen Fluggesellschaft an die türkische Riviera.

Seit dem 8. April fliegt die Airline nun bereits zweimal wöchentlich wieder nach Antalya an der türkischen Mittelmeerküste. Vom Juli an wird dann noch einmal nachgelegt, und es kommen zwei weitere Flugtage ab Dortmund hinzu. Somit bedient die Airline die beliebte Urlaubsdestination rechtzeitig zu den Sommerferien an vier Tagen als Direktflug aus dem Ruhrgebiet.





Salih Altuntas/Pixabay

Die Hafenstadt Antalya ist Dreh- und Angelpunkt der türkischen Riviera.

"Sun Express erfüllt damit den Wunsch vieler Fluggäste, die uns häufig auf diese Flugverbindung angesprochen haben", freut sich Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing am Dortmunder Flughafen.





SunExpress

Der Sonne entgegen: Neben Antalya steuert Sun Express ab Dortmund auch Izmir und Zonguldak an der Schwarzmeer-Küste an.

Sun Express ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines und einer der führenden Anbieter von Charter- und Ferienflügen in die Türkei. Laut der 2021 verliehenen Skytrax World Airline Awards zählt sie nach Kundenmeinung zu den zehn besten Ferienfluggesellschaften weltweit.

Gut zu wissen: SunExpress fliegt von Dortmund aus neben Antalya auch Izmir und Zonguldak an – zur Buchung.