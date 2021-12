Exklusives Ambiente mit feinen Speisen und edlen Weinen.

Bereits seit 2016 arbeitet Ponant mit dem Beratungsbüro Ducasse Conseil des berühmten französischen Sternekochs Alain Ducasse zusammen. Mit dem neuen Polarexpeditionsschiff Le Commandant Charcot präsentiert die Reederei jetzt das erste vom Sternekoch selbst konzipierte Restaurant an Bord eines Schiffes.

Gourmetküche ist bei Ponant seit jeher fester Bestandteil des Konzepts – nicht verwunderlich für eine französische Kreuzfahrt-Reederei mit Premiumanspruch. Mit Alain Ducasse hat sich Ponant allerdings einen wahrlich außergewöhnlichen Partner an Bord geholt. Der Franzose hält mit seinem Restaurantimperium und insgesamt 19 Michelin-Sternen derzeit den Weltrekord. Von der Expertise des berühmten Sternekochs profitiert die ganze Flotte in ihrem Streben nach gastronomischen Spitzenleistungen – das reicht von der Entwicklung des kulinarischen Angebots bis zur Ausbildung der Küchenchefs.



Sterneküche: Das Gourmet-Restaurant Nuna serviert Kreationen von Alain Ducasse.

Zu Gast bei Maître Alain Ducasse

Typisch für Ponant: Auf Gourmetküche setzt die Reederei auf all ihren Schiffen.

Schlemmen wie Gott in Frankreich

Genießen mit Meerblick: das Restaurant Sila auf Deck 9.

A-la-carte-Genuss im eisigen Norden

Von der Zigarren-Lounge bis zur Detox-Bar

An Bord der Le Commandant Charcot führt Ponant die Zusammenarbeit nun noch einen Schritt weiter und bietet das erste von Alain Ducasse höchstpersönlich konzipierte Restaurant an Bord eines Schiffes. Die Speisekarte mit Menüs und charakteristischen Gerichten des Sternekochs stammt ebenfalls aus der Feder von Ducasse. Der Franzose zeichnet sich durch seinen unermüdlichen Erfindungsreichtum aus und verbindet in seinen Kreationen die Freiheit der Inspiration mit akribischer Sorgfalt.Die französische Tafelkunst ist typisch für alle Schiffe von Ponant. Die Küchenchefs und ihre Teams interpretieren das kulinarische Erbe der französischen Küche immer wieder neu und erweitern es mit Produkten und Traditionen der zahllosen Länder, in denen die Schiffe anlegen. Frische Produkte und sorgfältig ausgewählte Zutaten gehören selbstverständlich dazu ebenso wie feiner Käse, der mit Grand Crus bestückte Weinkeller – und die eigene Bäckerei, aus der täglich frisch das Brot aus dem Ofen kommt: von Bio-Baguette über Weißbrot bis hin zu speziellen Brotsorten.Auf der Le Commandant Charcot stehen den Gästen zwei elegante Restaurants zur Verfügung. Menüs von Alain Ducasse hält das Gourmet-Restaurant Nuna auf Deck 5 bereit. Der knapp 500 Quadratmeter große Gourmettempel mit 284 Sitzplätzen bietet Frühstück, Mittag und Abendessen à la carte und hat sich der französischen und internationalen Küche verschrieben. Das Frühstück, aber auch ein Mittagsbuffet und thematische Abendessen hingegen werden im Restaurant Sila auf Deck 9 serviert. Zu dem 320 Quadratmer großen Restaurantbereich mit Platz für etwa 140 Gäste gehört auch die Außenbar Inneq, wo tagsüber süße und herzhafte Speisen zu haben sind.Diverse Lounges und Bars laden an Bord zum geselligen Entspannen ein. In der gut 300 Quadratmer großen Main Lounge auf Deck 5 wird den Polarreisenden der Nachmittagstee kredenzt, an der Bar wird gelegentlich Live-Musik gespielt und in der Zigarren-Lounge erwartet die Gäste eine feine Auswahl an Zigarren und Spirituosen. Eine Bar und eine Bibliothek mit Lesebereich gibt es in der gut 260 Quadratmeter großen Panorama-Lounge auf Deck 9, wo an manchen Abenden Live-Entertainment geboten wird. Stilvoll chillen lässt es sich auch in der Detox-Bar beim Innenpool in der Entspannungs-Lounge mit ihren extra gemütlichen Sofas und Sesseln.