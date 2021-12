Die nationale Fluggesellschaft von Sri Lanka ist seit 2014 als einzige Fluggesellschaft des indischen Subkontinents Mitglied der Oneworld-Allianz. Über FlySmiles, das Treueprogramm von SriLankan Airlines, können Reisende bei allen Oneworld-Fluggesellschaften Meilen sammeln und einlösen. Europa-Flüge werden mit Maschinen des Typs Airbus A330-300 der neuesten Generation durchgeführt, die weniger als fünf Jahre alt sind. Die Flugzeuge haben 28 Sitzplätze in der Business Class und 269 Plätze in der Economy Class.

Ansprechpartner in Deutschland sind Till Litsch, Sales Manager Deutschland, sowie die Key Account Manager Claudia Küchler, Dusan Pavlasek und Julia Kahn.

Kontakt: SriLankan Airlines c/o AVIAREPS AG, Kaiserstr. 77, 60329 Frankfurt am Main Sales & Marketing: Tel + 49 69 770 673 070,

E-Mail SalesUL.Germany@aviareps.com

Reservierung: Tel + 49 69 770 673 047, E-Mail SriLankan.Germany@aviareps.com