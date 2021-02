Zeitgemäß buchen: Payment-Partner Unzer steht für vielseitige Bezahlmöglichkeiten.

Die Corona-Krise hat die Reisebranche hart getroffen. Trotzdem besteht derzeit Grund für leichte Zuversicht. Mit einem optimierten Payment können Veranstalter und Hoteliers sich jetzt auf den Sommer vorbereiten, um flexibel zu bleiben. Wohin die Reise geht, erklärt der Payment-Dienstleister Unzer.

Die Corona-Pandemie hat das Zahlverhalten weitläufig verändert. Im Einzelhandel sind kontaktlose Bezahlmethoden beliebter geworden. Im E-Commerce konnten sich Anbieter von digitalen Zahlarten stärker positionieren. Die Kunden haben nun andere Ansprüche ans Bezahlen: Schnell, digital, reibungslos soll alles gehen. Genau hier sollte auch die Reisebranche tätig werden. Denn es gibt an vielen Stellen noch alte Muster, die Kunden als nicht mehr zeitgemäß empfinden. Der Payment-Dienstleister Unzer

ermöglicht es sowohl im stationären als auch im Online-Handel verschiedenste Zahlungsarten anzubieten.

Auch wenn Reisen für viele Menschen aktuell nicht auf dem Plan stehen: Eine erfolgreiche Impfkampagne und höhere Temperaturen im Sommer könnten schon in einigen Monaten für bessere Bedingungen sorgen. Zeit, sich jetzt das eigene Payment anzuschauen und zu optimieren.

Ratenkauf kann Kundenwünsche erfüllen

Attraktive Perspektive: Ein Ratenkauf kann die lang ersehnte Traumreise möglich machen.

Geschäftsreisende wollen digital zahlen

Flexibel unterwegs: Geschäftsreisende verlangen verstärkt nach digitalen Payment-Optionen.

Reise buchen, Reise bezahlen: ein bekannter und simpler Prozess. Aber mit Flügen, Übernachtung und Aktivitäten kostet das Vergnügen schnell so viel wie ein neues Sofa oder ein Fernseher. Und solch große Anschaffungen bezahlen viele Kunden gerne per Ratenkauf. Bei der Online-Buchung ist diese Möglichkeit aber oft nicht verfügbar, dabei wird sie gerade in Zeiten von Corona immer wichtiger. Denn nicht immer werden die Menschen finanziell unbeschadet durch die Krise gekommen sein, und doch werden sie in diesem Jahr dringende Familienbesuche und andere Reisen nachholen wollen. Der Ratenkauf kann helfen, sich diesen Wunsch zu erfüllen.Je nach Entwicklung könnte es ein großer Reisesommer werden, prognostiziert Payment-Partner Unzer. Für die Bedeutung der Option Ratenkauf spricht dabei auch, dass viele Reisende in naher Zukunft nicht auf mehrere kleinere Trips setzen, sondern sich langgehegte Träume erfüllen wollen, die dementsprechend höhere Kosten generieren. Von den E-Commerce-Kunden weiß man bei Unzer, dass die Option, per Ratenkauf zu zahlen, zu merklich höheren Warenkörben führt. Reiseanbieter können also bei den diesjährigen Reisen von einem ähnlichen Effekt profitieren.Zudem empfiehlt es sich jetzt, seinen gesamten Payment-Mix zu analysieren. Ist er performant und kann auch hohen Belastungen standhalten? Sobald Reise- und Kontaktbeschränkungen fallen gelassen werden, kann es direkt zu einem Rush auf Angebote kommen. Reiseanbieter müssen ihr Payment hier entsprechend vorbereiten.Es ist davon auszugehen, dass Geschäftsleute in diesem Jahr wieder vermehrt reisen werden. Und auch bei B2B-Payments beobachtet man bei Unzer verstärkt einen Wechsel ins Digitale. Das vereinfacht nicht nur die Buchhaltung und die Spesenabrechnung. Gerade unterwegs wollen und müssen Geschäftsleute häufig spontan und schnell bezahlen können. Bieten Unternehmen dies an, können sie neue Stammkundschaft und ganze Firmen als Kunden gewinnen.2021 wird sicherlich auch einige Überraschungen parat halten. Jetzt gilt es, sich auf einige Eventualitäten vorzubereiten und das eigene Payment grundsätzlich zu optimieren. Sei es bei der Auswahl der Zahlarten und Anbieter oder auch bei der Wahl eines kompetenten Partners, der alles übernimmt. Wie sich das Payment in verschiedenen Branchen entwickelt, präsentiert Unzer in seinem Whitepaper zu den Payment-Trends 2021