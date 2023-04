Hier lebt die abenteuerliche Historie von Kanadas Westens wieder auf: Der Fort Edmonton Park ist der originalgetreue Nachbau eines alten Pelzhändler-Forts am Saskatchewan River und der umliegenden Stadt aus dem Jahre 1885. Im Freilichtmuseum schleppen Händler in Trachten Fellbündel und eine alte Eisenbahn dampft übers Gelände. Tipp: Bei der Indigenous Peoples Experience erfährt man aus erster Hand viel über die reiche Kultur der First Nations und Métis-Völker.Am Flughafen von Edmonton lockt ein neues Premium-Outlet. Praktisch: Die Einkäufe können im Paketlager aufbewahrt und bei der Rückreise per Shuttle-Bus mitgenommen werden. Und die West Edmonton Mall, Kanadas größte Shoppingmall , mit 800 Geschäften und einem Erlebnispark ist nur 15 Minuten von Zentrum entfernt. Gut zu wissen: Als einzige Provinz in Kanada erhebt Alberta keine zusätzliche Provinzsteuer!