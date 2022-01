Die Bidayuh gehören zu den Dayak-Völkern und leben im Südwesten Sarawaks.

Malaysias Bundesstaat Sarawak ist nicht nur ein herausragendes Ziel für Outdoor-Fans und Naturliebhaber. Mit verantwortungsvollem Tourismus sollen Besucher nun verstärkt auch die kulturellen Attraktionen der Region entdecken.

Nicht weniger als 27 ethnische Gruppen haben in Sarawak an der Nordwestküste der Insel Borneo ihre Heimat. Mit ihren Festen, ihren Alltagstraditionen und ihren kulinarischen Vorlieben bescheren sie Urlaubern eine einzigartige Fülle an sinnlichen Reiseerlebnissen. Dass davon auch die Einheimischen profitieren, ist ein zentrales Motiv für den verantwortungsvollen Tourismus, der heute das Herzstück der Tourismuswirtschaft von Sarawak darstellt und alle Beteiligten einbeziehen will, Hoteliers und Veranstalter ebenso wie Einheimische und die Besucher selbst. Sie alle ermutigt das Sarawak Tourism Board (STB) dazu, den Tourismus für alle nachhaltiger zu gestalten.

Sarawaks süße Spezialität ist der Layer Cake, ein farbenfroher Schichtkuchen.

Willkommen beim Drachenbootrennen

Ein wichtiges kulturelles Ereignis, bei dem auch Urlauber mitmachen können, ist die traditionsreiche Sarawak-Regatta, die schon seit 1872 ausgetragen wird. Neben Langbooten und Drachenbooten beteiligen sich an diesem Rennen auch moderne Wasserfahrzeuge wie Jet-Skis oder Wasserskier. Urlauber haben die Möglichkeit, im Rahmen eines speziellen Touristenrennens teilzunehmen. Sarawaks zwölf große Flüsse spielen bei der Landbevölkerung noch immer eine wichtige Rolle, und so werden hier auch noch viele andere Regatten ausgetragen.

Der Gunung Mulu National Park gehört zum Unesco-Weltnaturerbe.

Tourismus, der Einheimischen und Besuchern nützt

Dem Thema Kultur widmen sich auch örtliche Agenturen wie Brighton Travel and Tour (BTT), eine in Malaysia registrierte Inbound-Reiseagentur mit Sitz in Miri, der zweitgrößten Stadt Sarawaks. Das 2010 gegründete Unternehmen wurde 2014/15 unter die fünf besten Inbound-Reiseagenturen Malaysias gewählt und kürzlich mit dem Zertifikat für die Einhaltung der Covid-19-Richtlinien ausgezeichnet. BTT hat sich auf Kulturreisen nach Borneo sowie auf Bildungstourismus und Fotoreisen spezialisiert. Im Mittelpunkt der Abenteuer- und Naturreihe steht der Gunung Mulu National Park, Malaysias Unesco-Weltnaturerbe. BTT entwirft maßgeschneiderte Programme, die ganz auf die verfügbare Zeit und die Interessen der Kunden abgestimmt sind. Weitere Infos auf der Website www.brightontt.com oder per E-Mail an sales@brightontt.com

Verantwortungsbewusster Tourismus darf nicht länger ein Nischendasein führen, sondern muss zur neuen Norm für alle Bereiche des Sektors werden, ist das STB überzeugt. Nur so habe der Tourismus in Sarawak die Chance, besser zu werden und sich zu einer widerstandsfähigen Branche zu entwickeln.

