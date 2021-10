Rustikal, authentisch, lecker, lokal: Beim Mittagessen auf dem Ausflug in Finalborgo durfte Expedientin Randi Cramm ihr eigenes Pesto stampfen.

Das neue Gastro-Konzept auf der Costa Smeralda kam bei Reiseprofi Randi Cramm (Reisebüro Hamburger Meile) gut an. Doch wie sah es mit dem neuen Ausflugskonzept aus? Versprochen hatte Costa authentische, intensive und nachhaltige Erlebnisse an Land.

Uriger Ort mit Mittelalterflair: Randi Cramm beim Streifzug durch Finalborgo.

Malerisch: Die Gassen sind voll von kleinen Geschäften und Restaurants.

„Costa hat mich mit dem neuen Erlebniskonzept echt positiv überrascht, und ich möchte mit dem Verkauf jetzt richtig durchstarten. “ Randi Cramm (Reisebüro Hamburger Meile)

Eindrucksvoll: die Atlanten am Gerichtsgebäude von Aix-en-Provence.

Gute Pose: Expedientin und Influencerin Randi Malene Cramm (@malenemagmeehr) vor der Bacaro-Bar.

Nein, das war eine schöne Überraschung. Finalborgo ist ein nettes, uriges Örtchen mit kleinen Gassen und mittelalterlichen Stadtmauern. Mir hat besonders die Architektur gefallen. Da gibt es eine Wahnsinnskirche im Zentrum ... echt bombastisch! Wir duften leider nicht ins Innere, da zu der Zeit eine Hochzeit stattfand. Dafür haben wir es uns nicht entgehen lassen zuzuschauen, als die Frischvermählten aus der Kirche traten.Das Lokal war sehr speziell, sehr rustikal, fast schon altertümlich. Es war ein wenig wie eine Zeitreise, weil vieles in Stein gehauen war, das Personal in mittelalterlichen Trachten gekleidet war, und auch – ich nenne es mal – Rittermusik gespielt wurde. Das Essen war traditionell und sehr authentisch. Wir durften unser eigenes, grünes Pesto stampfen, das es später mit hausgemachten Nudeln zum Hauptgang gab. Auf ihr Basilikum und ihre Kräuter sind die Einwohner besonders stolz. Dass wir unser Essen teils selbst kreieren konnten, war natürlich etwas ganz Besonderes.Ja, leider. Ich befürworte es darum sehr, dass bei man bei Costa auch in einheimische Lokale einkehrt. Für die Gäste ist das ein Erlebnis – und gleichzeitig profitieren auch die Kommunen vom Kreuzfahrt-Tourismus.Das waren zwei junge Mädels aus Deutschland, die in Ligurien leben und uns beim Rundgang viel über die Geschichte der Region erzählt haben. Die Qualität der Informationen war ausgezeichnet, sie haben uns ihre zweite Heimat wirklich nähergebracht.Aix-en-Provence, die Geburtsstadt des Malers Paul Cézanne. Ein schöner, geschichtsträchtiger Ort mit vielen Märkten und historischen Bauten. Nach unserem Rundgang durch die Altstadt hatten wir die Möglichkeit, einen kleinen Souvenirladen zu besuchen: Dort roch es überall nach Kräutern und Lavendel – typisch Provence eben!Rückblickend war insbesondere der Ausflug nach Finalborgo sehr authentisch und originell. Das war fernab jeglicher Massenabfertigung! Den Ausflug werde ich meinen Kunden auf jeden Fall vorschlagen. Und ich werde ihnen auch die Ausflugspakete mit drei oder fünf Ausflügen empfehlen: Diese hat Costa nämlich stark reduziert.Das Schiff ist toll! Ich bin in der kurzen Zeit voll auf meine Kosten gekommen. Costa hat mich mit dem neuen Erlebniskonzept positiv überrascht, und ich möchte mit dem Verkauf jetzt richtig durchstarten.Sofern man einem internationalen Publikum aufgeschlossen ist, ist die Smeralda ein Schiff für Jedermann. Es geht entspannt und leger an Bord zu. Ich denke, Familien, Feinschmecker und Gäste, die auf Ausflügen viel erleben wollen, werden sich hier wohlfühlen.Dank der modernen Kabinen ist das Schiff auch etwas für jüngere Erwachsene. Das Publikum auf der Costa Smeralda war – auch von der Altersstruktur her – bunt gemischt.Ich habe die internationale Atmosphäre auf der Smeralda sehr genossen. Es waren viele Italiener an Bord, aber auch viele deutsche Gäste. Das Personal spricht Deutsch, man bekommt alle Informationen auch auf Deutsch, unsere Ausflugs-Guides waren Deutsche. Kurz: Von Sprachbarrieren keine Spur!