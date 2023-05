Ein Juwel von Hotel, inmitten der Natur gelegen: Eine Besonderheit im Portfolio von Hotels VIVA ist das Predi Son Jaumell, in der Gäste das ländliche Mallorca mit viel Luxus, Feinschmeckerküche und Aktivitäten erleben können.

Das einstige Landgut aus dem 14. Jahrhundert gehört offiziell zum mallorquinischen Kulturerbe und wurde von Hotels VIVA aufwendig zu einem Boutiquehotel umgebaut. Es liegt in einer 3.000 Quadratmeter großen Gartenanlage mit Steineichen, Mandel- und Johannisbrotbäumen in der Nähe des Dorfes Capdepera im Nordosten Mallorcas.Im Landhotel wird inspirierende Entspannung und Entschleunigung großgeschrieben. Die 24 Suiten sind im luxuriös-ländlichen Stil eingerichtet und verfügen je nach Kategorie über eine Terrasse oder Balkon mit Liegestühlen, Sonnenschirm und Bestelltisch und/oder über ein separates Wohnzimmer. Abschalten und die Ruhe genießen können Gäste am beheizbaren Pool mit großer Sonnenterrasse und balinesischen Betten.