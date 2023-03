All-Inclusive: 9 Restaurants und Bars

Gastronomie für die Kleinsten Lecker und gesund: Für die kleinsten Gäste gibt es eine Vielzahl von kindgerechten Gerichten, sowohl in den Buffet- als auch in den Themenrestaurants. Und danach können sie ein Eis in der Eisdiele genießen – alles inklusive übrigens!

Für den Neustart hat Iberostar auch die gastronomische Vielfalt stark ausgebaut. Dabei hat es sich die spanische Hotelgruppe zur Aufgabe gemacht, eine qualitativ hochwertige Vielfalt an köstlichen Speisen anzubieten, die auf frischen, natürlichen und nachhaltigen Produkten basiert.Im Rahmen der bewährten All-inclusive-Formel von Iberostar dürfen sich Familien auf die komplett neu gestalteten Buffetrestaurants Mestral and Terral freuen, die mit einem noch vielseitigeren kulinarischen Angebot begeistern – zahlreiche Kindergerichte inklusive. Fans von authentischen Länderküchen werden ab sofort in den drei neuen À-la-carte-Restaurants Kíknos (griechisch), Nopal (mexikanisch) und Martinete (spanisch) voll auf ihre Kosten kommen. Obendrein locken die Òliba-Bar, der Tamarindos Beach Grill and Buffet, das 24 Stunden geöffnete Star Café und eine Eisdiele mit zahlreichen Spezialitäten.