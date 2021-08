Die Online-Messe "Perspective – The Netherlands 2022/23" veranstaltet das Niederländische Büro für Tourismus & Convention (NBTC) am 9. September 2021 von 10:30 bis 17:30 Uhr. Reiseveranstalter haben dabei die Möglichkeit, mit den niederländischen Partnern in Eins-zu-eins-Gesprächen in Kontakt zu kommen und neue Ideen für das eigene Niederlandeprogramm zu sammeln. Das NBTC freut sich auf eine rege Teilnahme und die Anmeldung bis zum 25. August 2021. Bei weiteren Fragen hilft die Website holland.com/trade ebenso wie Diana Berger-Blatt, Projektmanager Travel Trade, via E-Mail dberger@holland.com.