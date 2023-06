Neuheiten im VIVA Sunrise

Im Familienhotel par excellence von Hotels VIVA, dem VIVA Sunrise in Puerto de Alcúdia, dürfen sich Gäste auf viele Neuigkeiten freuen. Eingeführt wird zum Beispiel der VIVA Selection Club. In der gehobenen Kategorie sind 17 neue Plunge-Pool-Zimmer buchbar, die mit eigenem privaten und beheizbarem Pool und einer privaten Terrasse begeistern. Dazu lockt im Selection Club auch eine neue Sonnenterrasse mit beheiztem Pool, Sonnenliegen, Jacuzzi und Getränkeservice.Somit genießen Selection-Club-Gäste zahlreiche Privilegien und Vorteile: den 24-Stunden-WhatsApp-Concierge-Service, Express-Check-in und Late-Check-out, spezielles Frühstück in der neuen Sports-Bar, Zugang zum exklusiven Pool- und Solarium-Bereich und vieles mehr.