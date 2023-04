Edmonton: die hippe Provinzhauptstadt

In Albertas Hauptstadt sollte man nicht nur die West Edmonton Mall besucht und ein Eishockey-Spiel der Edmonton Oilers gesehen haben. Das Angebot an Museen, Attraktionen und Outdoor-Aktivitäten in der nördlichsten kanadischen Großstadt (980.000 Einwohner) ist breit gefächert, sodass sich Natur und Kultur ideal miteinander verbinden lassen. Mehr noch: Edmonton ist ein idealer Startpunkt für Ausflüge in den Jasper National Park.Edmonton wurde 1795 als Pelzhandelsposten der Hudson’s Bay Company gegründet und zog Entdecker und Siedler aus allen Teilen Europas an. Ihre vielfältigen Traditionen werden bis heute gepflegt. Einen Beweis dafür liefert das nur 25 Minuten östlich der Stadt gelegene Ukrainian Cultural Heritage Village, das Besuchern den Alltag der frühen Siedler nahebringt.Um dem urbanen Trubel zu entfliehen, müssen Besucher nicht einmal die Stadt verlassen: Die zahlreichen Parks und Uferwege im Flusstal bilden die längste zusammenhängende städtische Parklandschaft Nordamerikas – 22-mal so groß wie der Central Park in New York. Im Sommer locken Open-Air-Festivals, das 150 Kilometer lange Wegenetz, das zu Fuß, per Rad oder auf Rollerblades erkundet werden kann oder gleich mehrere Golfplätze.