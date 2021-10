Kundenverwaltung neu

In die Kundenverwaltung der Paxlounge können Kundendaten aus Midoco und My Jack automatisch übertragen werden. Was kann die Kundenverwaltung außerdem? Mehr darüber verrät unser heutiger Videotipp der Woche.

Die Paxlounge von Paxconnect ist inzwischen ein Tool mit erheblicher Tiefe. Um Reisebüros mit den zahlreichen Funktionen der Software vertraut zu machen, bringen wir jeden Montag ein Kurzvideo mit einem Tipp. Moderiert werden viele dieser Filme übrigens von Hakan Duganci, bei Paxconnect zuständig für den Vertrieb.