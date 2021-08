Die Paxlounge bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Expis vielleicht noch nicht vertraut sind. Hakan Duganci, Vertriebschef bei Paxconnect, moderiert die Videos teilweise selbst.

Wie verlinkt man Banner für Angebotsseiten, die mit der Paxlounge erstellt wurden? Das verrät Dir in dieser Woche unser Paxlounge-Tipp im Kurzvideo.

Banner-Verlinkung mit der Paxlounge

Wer mit der Paxlounge Angebotsseiten an den Kunden verschickt hat, möchte vielleicht einen verlinkten Banner hinzufügen, um ihn zu weiteren Buchungen zu animieren. So können die Banner etwa mit Get Your Guide oder mit Open Table verknüpft werden. Wie das geht, verrät diesmal unser Paxlounge-Videotipp der Woche.Den Paxlounge-Tipp der Woche bringen wir immer montags. Ziel ist, den Zuschauer mit Funktionen der Paxlounge vertraut zu machen, die vielleicht noch nicht bekannt sind. Dazu bringen wir jeden Montag ein Kurzvideo. Moderiert werden viele dieser Filme übrigens von Hakan Duganci, bei Paxconnect zuständig für den Vertrieb.