Bei einem Fotowettbewerb von fvw|TravelTalk hatten drei Counter-Profis gewonnen, für uns fünf Tage nach Disneyland Paris zu fahren. Dort schrieben sie nicht nur einen informativen Artikel, mit reichlich Verkaufstipps.

Randi Cramm (Reisebüro Hamburger Meile), Saskia Heckmann (LCC Merkana Reisen in Remscheid) und Sascha Peters (Derpart Reisebüro Wuppertal-Cronenberg) übernahmen außerdem die Hauptrollen in einem Video-Shooting von Disneyland Paris. Der Film wurde extra zur Information von Reisebüro-Profis gedreht.





Walt Disney Studio Park und der Disneyland Park. Mehr dazu Mehr dazu Gewinnen mit fvw|TravelTalk (mit Galerie) Diese Expi-Reporter fahren ins Disneyland Paris

Im dritten Teil erhalten Zuschauer die persönlichen Tipps der Counter-Profis, die sie ihren Kunden künftig mit auf den Weg geben – oder die sie anderen Reiseprofis für den Verkauf raten würden.

Im dritten Teil erhalten Zuschauer die persönlichen Tipps der Counter-Profis, die sie ihren Kunden künftig mit auf den Weg geben – oder die sie anderen Reiseprofis für den Verkauf raten würden.

Wir meinen: Ein Superhelden-mäßig starker Auftritt! Aber schaut Euch das Video selbst an. Wir meinen: Ein Superhelden-mäßig starker Auftritt! Aber schaut Euch das Video selbst an.

"Disney's Hotel New York – The Art of Marvel" vor. Danach geht's zum Spaßhaben in die beiden Freizeitparks, die Disneyland Paris zusammen ausmachen – der