Faszinierendes Jordanien

Urlauber erwartet in Jordanien jede Menge Entspannung, wie zum Beispiel am tiefsten Punkt der Erde, dem Toten Meer. Besucher können auch die wunderschönen Strände und das reiche Unterwasserleben in Aqaba an der Küste des Roten Meeres samt seiner kunterbunten Korallen genießen.Die beeindruckende Wüstenlandschaft Wadi Rum, wo bereits viele Hollywood-Blockbuster wie "Lawrence von Arabien" oder "Der Marsianer" gedreht wurden, lässt sich am besten aus demHeißluftballon bewundern. Und kulinarisch werden Jordanien-Gäste durch lokale Spezialitäten wie Falafel, Hummus oder das Bohnenmus Ful verwöhnt.