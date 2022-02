Gestylter Auftritt: landestypische Architektur und gestaffelte Poolterrassen im neuen Sunrise Tucana Resort Grand Select.

Mit der neuen Fünf-Sterne-Anlage Sunrise Tucana Resort Grand Select an einem der schönsten Strände am Roten Meer erweitert die Sunrise-Gruppe ihr Portfolio im ägyptischen Hurghada auf neun Anlagen.

Das elegante Resort im behaglichen Boho-Chic-Style liegt direkt am Strand im Herzen von Makadi Bay, knapp 40 Kilometer südlich von Hurghada und gleich neben dem Schwesterhotel Sunrise Royal Makadi Resort Select.

Sunrise Resorts

Lieblingsplatz am Meer: die Eos Bar.

Schlemmen à la carte von morgens bis abends

Ein außergewöhnlich luxuriöses Urlaubserlebnis garantiert das Premium-All-Inclusive-Konzept des exklusiven Neuzugangs: Sowohl das Frühstück als auch Mittag- und Abendessen werden den Gästen hier in A-la-carte-Restaurants serviert.

Das neu eingeführte Konzept berechtigt die Urlauber noch zu vielen weiteren Annehmlichkeiten. Zur Begrüßung werden sie mit einem Sektempfang verwöhnt, die Minibar wird täglich aufgefüllt, und in ausgewählten Bars gibt es importierte und alkoholische Premium-Drinks.

Sunrise Resorts

Lounge-Ambiente: die Anjum Bar.

Fünf Restaurants, acht Bars, Cafés und Lounges

Ein Paradies für Feinschmecker ist das neue Sunrise Tucana Resort zudem dank der vielfältigen Gastronomie mit allein fünf Restaurants. Internationale Küche, italienische und griechische Spezialitäten-Restaurants gehören ebenso zum Angebot wie das Seafood-Restaurant Felucca und der Royal Club für die Gäste der Suiten. Hinzu kommen acht Bars, Cafés und Lounges. Jeweils ein Restaurant und eine Bar sind rund um die Uhr geöffnet.

Süße Träume und majestätischer Luxus

Extravagant und gemütlich zugleich ist das Ambiente der insgesamt 240 Zimmer und Suiten. Zur Auswahl stehen Superior- und Deluxe-Zimmer, Jacuzzi- und Swim-up-Suiten sowie Pool-Suiten.

Sunrise Resorts

Für Gäste der Suiten: Chillen am Royal Club Pool.

Gäste, die eine Suite bewohnen, genießen mit den Privilegien und Services des Royal Club sogar noch eine Extraportion Luxus. Inklusive sind dann etwa kostenlose Limousinenfahrten vom und zum Flughafen, bevorzugte Reservierungen in den A-la-carte-Restaurants und 24-Stunden-Concierge-Service sowie Zugang zur Royal Club Lounge und zum Royal Club Pool.

Sunrise Resorts

Genießen auf Griechisch: das Yades Restaurant.

Rutschenspaß und Unterwasserabenteuer

Last but not least punktet das neue Fünf-Sterne-Resort mit seinen nahen Schnorchel- und Tauch-Spots. Vor der Tür liegt aber nicht nur ein internationales Tauchzentrum. Auch viele andere Wassersportarten machen Lust aufs Rote Meer, darunter Segeln, Kajakfahren, Windsurfen und Parasailing. Das Highlight für Kinder ist der Aquapark mit 18 verschiedenen rasanten Rutschen.

