La Réunion

Die Einzigartigkeit der Insel zeigt sich in ihrem Herzen: Drei völlig unterschiedliche Talkessel ranken sich wie Kleeblätter um den Piton des Neiges, Inselursprung und zugleich höchster Punkt des Indischen Ozeans. Da ist zum einen Mafate: Noch immer isoliert, ist der Talkessel nur zu Fuß oder per Helikopter erreichbar.In Salazie sieht man grün, so weit das Auge reicht. Von Wasserfällen durchzogen, die wie aus dem Nichts die steilen Berghänge hinabstürzen, fasziniert der Talkessel durch seine Vegetation.Nicht minder spektakulär ist Cilaos mit seinen engen Schluchten. Die Panoramastraße mit ihren 400 Kurven – der einzige Weg in den Talkessel – gibt einen ersten Eindruck von dem, was einen in seinem Inneren erwartet.La Réunion bewahrt seine natürlichen Schätze: Auf 42 Prozent der Inselfläche befindet sich heute Frankreichs neunter Nationalpark, dessen Vulkanlandschaften, Talkessel und Hochebenen zum Weltnaturerbe der Unesco gehören.