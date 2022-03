Entertainment zum Sonnenuntergang am Mallory Square von Key West.

Seit genau 200 Jahren gehört Key West, die südlichste Insel der Florida Keys, zu den USA. Das wird 2022 ausgiebig gefeiert und ist ein perfekter Anlass, um das Urlaubsparadies und seine alten und neuen Highlights einmal näher zu beleuchten.

Seitdem die amerikanische Flagge am 25. März 1822 erstmals in Key West gehisst wurde, ist viel Wasser durch die Florida Bay geflossen. 200 Jahre später finden nun anlässlich des Jubiläums zahlreiche Veranstaltungen statt.



Key West 200 Years

Das Logo zur großen 200-Jahr-Feier von Key West.

Noch bis zum 11. Dezember 2022 etwa liefert die Ausstellung "Key West 200" Einblicke in den Alltag und die Kultur von Key West. Zu den Exponaten gehören historische Haushaltswaren und Werkzeuge, Kleidung, Kunst, Fotos und last but not least Ernest Hemingways Boxhandschuhe. Der Literatur-Nobelpreisträger lebte von 1929 bis 1938 auf Key West; sein Wohnhaus ist heute das Hemingway-Museum.

Rob O'Neal

Die Ausstellung "Key West 200" läuft im Custom House Museum.

Urlaub mit einem Schuss Karibik

Key West liegt im äußersten Süden des rund 180 Kilometer langen Overseas Highway, dort wo das Land endet und auf die endlose See trifft. Die südlichste Stadt der kontinentalen USA liegt näher an Kuba als an Miami, und die palmengesäumten Straßen, die historischen Herrenhäuser und die entspannten Bewohner der Insel sorgen für die ultimative Atmosphäre zum Relaxen. Von sich selbst sprechen die Menschen, die hier leben, übrigens als Conchs (gesprochen: konks), was auch das Wort für die Meeresschnecken ist, die hier mit Vorliebe gegessen werden.

Der Schatz der Spanier und jede Menge Seemannsgarn

Der Vergangenheit von Key West widmen sich zahlreiche Museen, so beispielsweise das Mel Fisher Maritime Museum des legendären Seenotretters, der nach 16 langen Jahren Suchens 1985 die spanische Galeone Nuestra Señora de Atocha entdeckte, die 1622 vor Key West havarierte und einen gewaltigen Schatz aus Gold, Silber und Smaragden mit sich begrub. Nicht weit entfernt, im Key West Historic Seaport, befasst sich das neue Sails to Rails Museum mit für die Keys so typischen Techniken wie Schwammfischerei, Schildkrötenfang, Schiffswrackbergung und Zigarrenherstellung. Von Seefahrertraditionen erzählt das Key West Lighthouse and Keeper's Quarters Museum. Und das Fort East Martello Museum zeigt mehr als 100 Werke des Künstlers Metallbildhauers Stanley Papio, alias Schrottplatz-Rebell, aus Key Largo.

Rob O'Neal

Der historische Hafen von Key West heute.

Inspirierendes Eiland für Lebenskünstler

Das gerade einmal drei mal sechs Kilometer große Key West hat im Laufe seiner Geschichte mehr talentierte Schriftsteller pro Kopf hervorgebracht als irgendeine andere amerikanische Stadt. Mehr als 100 Autoren leben ständig oder zeitweise auf der Insel. Prägend für Key West ist zudem die dynamische Kunstszene mit vielen Galerien und unterschiedlichsten Stilrichtungen.

Rob O'Neal, Florida Keys News Bureau

Key West aus der Vogelperspektive.

Das Fest des Lebens feiern in Key West aber auch all jene Menschen, die sich hier allabendlich am Mallory Square versammeln, um den Sonnenuntergang zu zelebrieren. Musiker, Jongleure oder Pantomimenkünstler führen dann ihre Kunststücke vor, während die Sonne langsam im Meer versinkt und die Katamarane auf ihrer Sunset Cruise am Horizont vorbeisegeln.

Hot Spots für Nachtschwärmer

Wer sich im Anschluss ein köstliches Abendessen gönnen möchte, sieht sich mit der berühmten Qual der Wahl konfrontiert. Eine Hauptrolle spielen dabei meist frischer Fisch und Meeresfrüchte. Zu den Spezialitäten zählen Shrimps, Steinkrabben, Hummer und die cremige Suppe namens Conch Chowder. Den krönenden Abschluss jedes Mahls bildet der Key Lime Pie, eine Art Käsekuchen mit der typischen Limonenart der Keys.

Rob O'Neal, Florida Keys News Bureau

Süße Florida-Spezialität: Key Lime Pie.

Party Time in der Conch Republic 2022 feiert Key West 40 Jahre Conch Republic. 1982 hatten die Insulaner sich in einem beherzten Akt des Widerstands kurzfristig zur unabhängigen Republik erklärt. Mit vielerlei Paraden, der Wahl der "Königsfamilie", mit Wettrennen und einer Säuberungsaktion am Strand wird aus diesem Anlass vom 15. bis 24. April 2022 die Conch Republic Independance Celebration begangen.

Schillernd bunt ist auch das Nachtleben, was im allabendlichen Duval Crawl seinen lebhaftesten Ausdruck findet. Die Duval Street zieht sich einmal über die ganze Insel und ist mit ihren vielen Kneipen, Bars und Diskotheken der nächtliche Publikumsmagnet der Insel. Klassiker sind etwa The Bull & Whistle inklusive Live-Musik und Rooftop Bar, die Cocktailbar Virgilio’s oder die Sloppy Joe’s Bar, wo schon Hemingway gern einkehrte. Auch Jazzclubs, Pianobars, Drag Shows und Saloons sorgen fürs Entertainment ebenso wie diverse Theater und die Key West Symphony.