Das Gebeco-Vertriebsteam: Jörn Höllinger, Gotje Hansen, Martin Pohl, Maike Jacobj, Oliver Wiese und Melanie Unger.

Für Gebeco, einen der führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen im deutschsprachigen Raum, spielt der stationäre Reisebüro-Vertrieb eine Schlüsselrolle und bietet genau die Reiseprodukte, die Menschen gern im Reisebüro buchen.

Mehr digitales Reisebüro

Studien- und Erlebnisreisen helfen bei Ergebnissicherung

„Der Schlüssel zum Erfolg: Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb. “ Michael Knapp, Geschäftsführer Gebeco

Den Unmut der Kunden über Flugstreichungen und verloren gegangenes Gepäck bekommen Reisebüros seit Wochen zu spüren. Das belastet den Joballtag der Counter-Kräfte und zehrt an den Nerven. "Um unsere Partner bestmöglich zu entlasten, haben wir unser Team im Servicecenter optimal aufgestellt", sagt Geschäftsführer Michael Knapp, CCO bei Gebeco."Unsere perfekt geschulten Länderexperten sind ohne lange Wartezeiten für die Reisebüros erreichbar. Denn unsere Vertriebspartner sollen ihre Zeit für die Beratung und die Ertragssteigerung am Counter verwenden können, statt am Telefon zu hängen."Mit den Gebeco-Länder-Hotlines werden die Expedienten direkt zu den richtigen Ansprechpartnern geleitet – persönlich und professionell. Aber auch die digitale Kommunikation per E-Mail oder Chat stellt die perfekte Ergänzung für eine optimale Erreichbarkeit für die Partner sicher.Knapp betont, dass Gebeco mit Verlässlichkeit, Transparenz und Fairness gemeinsam mit den Vertriebspartnern danach strebt, Reiseerlebnisse zu schaffen, die den Geist und die Seele der Gäste berühren und die Sicht auf das bereiste Land bereichern – auch weit über eine Reise mit Gebeco hinaus. Damit das Reiseerlebnis und der Mensch im Fokus des Counter stehen, unterstützt Gebeco das "digitale Reisebüro". Denn im stationären Vertrieb sind digitale Lösungen gefragt wie nie zuvor."Personalnot, Mehrarbeit und viel Beratungsaufwand treiben uns alle um", so Knapp. Der neue "Mein Gebeco Agenturlogin" ist ein wichtiger Baustein der Digitalisierung und datengestützten Kommunikation mit den Reisebüros. Damit schafft Gebeco für sie Aktualität und Transparenz aller Informationen und ein umfängliches Serviceangebot voller Extras und Zusatzinfos, das den Beratungsaufwand reduziert und die Beratung und Kundenbindung unterstützt."Unsere Gäste stehen auf stabilen finanziellen Füßen und sehen die Preisentwicklungen gelassener. Wir können uns daher darauf verlassen, dass unsere Gäste auch im Jahr 2023 ihrem Fernweh nachgehen und nicht auf das Reisen verzichten werden." Von dieser Einschätzung ist Michael Knapp überzeugt."2023 wird unser Japan-Jahr", sagt Knapp. "Die Nachfrage für unsere Japan-Reisen ist enorm, wir nehmen laufend Buchungen für 2023 entgegen." Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hat Gebeco das Angebot ausgebaut und neue Kleingruppen-Reisen buchbar gemacht.Die sehr guten Buchungseingänge wirken sich für den stationären Vertrieb positiv auf die Provision aus, was wiederum auch die Chance auf die Ergebnissicherung der Reisebüros vereinfache. "Der stationäre Reisebüro-Vertrieb hat schon immer zu einer erfolgreichen Gebeco dazugehört. Wir haben genau die Reiseprodukte, die Menschen gern im Reisebüro buchen. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr unseren Reisenden unsere Reisen vermittelt, erklärt, das Besondere greifbar macht", betont Knapp.