Futuristisch: die Skyline von Katars Hauptstadt Doha – am schönsten vom Wasser aus und zum Sonnenuntergang zu erleben.

Mit seiner neuen Kampagne präsentiert Katar sich als Geheimtipp des Nahen Ostens und spielt seine bunten Trümpfe aus: Luxushotels und uralte Märkte, Seekühe und singende Dünen, Street Art und Beach Life. "Experience a World Beyond" lautet das Versprechen.

Katar überrascht allenthalben. Traditionsbewusstsein trifft hier auf modernen Alltag. Das Meer reicht bis tief hinein in die Wüste. Und zu den luxuriösen Unterkünften gesellt sich ein schillerndes Angebot von Kultur, Natur und Sport. Überwältigend für viele Besucher ist die Authentizität des kleinen Emirates. Die Menschen dieses Landes fühlen sich ihrem kulturellen Erbe verpflichtet. Dennoch richten sie ihren Blick in die Zukunft, denn Katar nimmt eine immer wichtigere globale Rolle ein.

Qatar – Experience a World Beyond

Auf den Spuren der Perlentaucher

Zum Besucherliebling ist mittlerweile Katars Hauptstadt Doha avanciert. Ihre vielfältigen Stadtteile glänzen nicht nur mit dem Blick auf Wasser und Strände, sondern auch mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, mit spannenden Ausstellungen und renommierten Restaurants. Und nur wenige hundert Meter vom Festland entfernt liegt die künstlich geschaffene Inselwelt namens The Pearl mit Luxustürmen und Villen, mit eleganten Shoppingmalls, Premiumhotels und edlen Restaurants. Erbaut wurde diese glänzende neue Welt auf einer ehemaligen Perlenbank aus der Zeit, als Doha noch als die Stadt der Perlentaucher berühmt war.

Qatar Tourism

Sonnenverwöhnt: Mit 320 Sonnentagen im Jahr ist Katar wie gemacht für Badeurlaub – Standup Paddling nicht ausgeschlossen.

Die Sonne scheint in Katar fast das ganze Jahr über: Das Emirat bringt es auf nicht weniger als 320 Sonnentage. Und die größtenteils naturbelassene, mehr als 560 Kilometer lange Küste birgt unzählige unberührte Strände für Action und Entspannung. Winter oder Frühling in Katar bedeutet deshalb ganz klar Strandzeit, denn das Wetter ist jetzt ideal für einen Sprung ins Meer.

Fünf Sterne-Hotels wie an einer Perlenkette

Der perfekte Ausgangspunkt für einen Tag am Strand ist eines der vielen Fünf-Sterne-Hotels. Neben dem Sharq Village der Gruppe Ritz-Carlton, dem Four Seasons Doha und dem Kempinski Marsa Malaz sticht besonders das Anantara Banana Island ins Auge. Das Resort ist ein privates Inselparadies, das von Doha knapp 25 Minuten mit dem Katamaran entfernt liegt. Hier locken kristallklares Wasser und diverse Pools, darunter auch einer für Kinder und ein Surf-Pool mit künstlichen Wellen, außerdem verschiedene Restaurants und Cafés, ein Wellnesszentrum und Zen-Behandlungsräume sowie eine riesige Holzschaukel im Meer fürs romantische Schaukeln zu zweit.

Eine extra authentische Attraktion von Doha ist der Souq Waqif, der an der Stelle des jahrhundertealten Handelsmarktes von Doha, am Ufer des Stadtteils Musheireb, errichtet wurde. Mit seinem Lehmputz, den verwinkelten Gassen und der traditionellen Architektur erinnert er an eine längst vergangene Ära. Zugleich ist der malerische Markt aber auch heute noch ein lebendiger Treffpunkt für Handel und Unterhaltung und gesegnet mit unverfälschtem Charme, während sich im Hintergrund die dramatische Skyline von Doha abzeichnet.

Qatar Tourism

Alltagstradition: Auf dem Souq Waqif im Herzen von Doha herrscht schon seit 250 Jahren reges Treiben.

Zum Dinner in den Souq

Besonders zu empfehlen ist ein abendlicher Ausflug in den Souq Waqif. Ein Dinner im Innern dieses mystischen Handelsplatzes und inmitten des geschäftigen Treibens der Einheimischen ist ein unvergessliches Erlebnis. Kleiner Geheimtipp am Rande: In den luxuriösen Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli, den einzigen Hotels direkt im Souq, erleben Besucher die Gebräuche und Traditionen der Katarer aus erster Hand und erfahren hautnah, was die arabische Gastfreundschaft so besonders macht.

Kultur und Tradition zu wahren, genießt in Katar höchste Priorität. Das spiegelt sich auch in der gewissenhaften Restaurierung und im Erhalt von archäologischen Fundstätten und Kunstwerken wider, die in den weltberühmten Museen des Landes ausgestellt werden. Seit der Gründung Katars 1971 hat das Land ein immenses Wachstum erfahren, jedoch nie seine alten Traditionen aus den Augen verloren.

Große Geschichte trifft Stararchitektur

Archäologen gehen davon aus, dass die Halbinsel, die heute das Emirat Katar darstellt, bereits um 4000 vor Christus besiedelt war. Über Jahrhunderte hinweg lebten in Katar vor allem Beduinenstämme, und es entstanden einige wenige Fischerdörfer. Die Ruinen der Handelsstadt Al Zubarah, eine gute Stunde nördlich von Doha, sind heute Unesco-Weltkulturerbe und erzählen davon, wie die Perlenfischer und Händler einst auf der arabischen Halbinsel lebten.

Qatar Tourism

Inspirierend: Das Design des National Museum of Qatar von Jean Nouvel verweist auf die kristallinen Formen einer Sandrose.

Einblicke in die lange Geschichte Katars sowie weitere spannende Entdeckungen verspricht ein Besuch im National Museum of Qatar, das nicht nur Kulturfans begeistern wird. Das Gebäude für sich allein genommen ist schon eine Sensation. Entworfen hat es Stararchitekt Jean Nouvel, der dem markanten Museum die kristalline Form einer Sandrose verliehen hat: ein architektonisches Meisterwerk und nur einer der vielen Reize, die Katars dynamische Kunst- und Kulturszene zu bieten hat – renommierte Galerien und kreative Street Art inklusive.

Wenn die Wüste das Meer küsst

Für Dynamik im Urlaubsprogramm steht Katar mit seiner unendlichen Bandbreite an Naturerlebnissen: Kajakfahren durch die Al-Thakira-Mangroven zum Beispiel, abenteuerliche Wüstensafaris oder entspannte Stunden am Strand. Das arabische Land ist außerdem einer der seltenen Orte dieser Erde, an denen das Meer tief in die Wüste vordringt.

Qatar Tourism

Rasant: Sandboarden im Dünenmeer – nur eine von vielen Action-Ideen in Katar.

Nur knapp eine Stunde von Doha entfernt erstreckt sich das Binnenmeer Khor Al Udaid, wegen seiner einzigartigen Geologie hat es sich einen Platz unter den Anwärtern auf den Unesco-Welterbetitel gesichert. Die Wüste reicht hier direkt ans Meer, das sich über Lagunen den Weg ins Sandmeer gebahnt hat. Neben bedrohten Meerestieren wie Seekühen, Walhaien und Schildkröten sind hier auch viele Vögel zu beobachten. Der Wind trägt hier langsam und beständig den Sand der Dünen ab. Das Summen, das dabei entsteht, verleiht den "singenden Dünen" ihren Namen und rundet die Wüstenerfahrung zu einem unvergesslichen Erlebnis ab.

Weitere Informationen rund um Katar und die Kampagne "Qatar – Experience a World Beyond" liefert die deutschsprachige Website von Qatar Tourism.