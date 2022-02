Candle-Light-Romantik in der Felsenstadt Petra im Süden Jordaniens.

Mit der Einführung der Marke "Kingdom of Time" und neuen Abenteuerversprechen will Jordanien an den erfolgreichen Kurs anschließen, den das Land vor der Pandemie fuhr. Im Gepäck: der neue Welterbetitel der Unesco für die Stadt As-Salt.

Mit beachtlichem Tempo hatte Jordaniens Tourismus sich in den Jahren vor der Krise diversifiziert und von seiner Positionierung als Schatzkiste der Geschichte gelöst. Eine neue Generation jordanischer Tourismusunternehmen sorgte für aufregende neue Erlebnisoptionen für die Urlauber. Abrupt beendete dann Corona diese Erfolgsgeschichte.



Fokus auf die Abenteurer

Ali Barqawi Studios

Auf dem Jordan Trail von Ras Al Feid nach Little Petra.

Reise-Know-how Jordanien Auskunft de.visitjordan.com Fläche: 89.000 km² (etwas kleiner als Portugal)

Hauptstadt Amman (1,8 Millionen).

Küste 27 Kilometer in Akaba am Roten Meer.

Landschaft Zwei Drittel Wüste, dazu der Jordangraben im Westen und östlich davon das jordanische Bergland. Höchster Berg ist der Dschabal Umm ad-Dami (1854 Meter) bei Akaba.

Urbaner Lifestyle und orientalisches Flair

Visit Jordan

König-Abdullah-Moschee in der jordanischen Hauptstadt Amman.

Jetzt will Jordanien den Tourismus mit der neuen Marke "Kingdom of Time" wieder in Schwung bringen und wendet sich nun verstärkt an die wachsende Zahl jener abenteuerfreudigen, unabhängigen und digital vernetzten Entdecker, die beim Reisen auf der Suche nach sinnvollen Erfahrungen und menschlichen Beziehungen sind.Mit Naturschönheiten wie dem Wadi Mujib, mit der filmreifen Wüste im Wadi Rum oder den Biosphären-Reservaten Dana und Feynan hat Jordanien großes Potenzial für Outdoor-Fans. Klettern und Mountainbiken gehören dabei ebenso zum Angebot wie Wandern, zum Beispiel auf dem preisgekrönten Jordan Trail, einem 675 Kilometer langen Fernwanderweg von Um Qais im Norden bis Aqaba am Roten Meer im Süden des Landes inklusive grandioser Ausblicke auf das Jordantal und das Tote Meer am tiefsten Punkt der Erde.Attraktiv für die neu in den Fokus gerückte Zielgruppe sind auch Jordaniens Städte. Bemerkenswerterweise wählte etwa die britische Band Coldplay ausgerechnet die antiken Ruinen im Herzen der modernen Hauptstadt Amman als Bühne, um das 2019 erschienene Album "Everyday Life" vorzustellen.Für Foodies hat zudem die jordanische Küche mit ihren exotischen Aromen eine magische Anziehungskraft. "Jordanien vereint ein schwindelerregendes Kaleidoskop aus geologischer und landschaftlicher Vielfalt, historischen Schätzen, traditioneller Spiritualität und arabischer Gastfreundschaft", fasst Jordaniens Tourismusminister Nayef Al-Fayez zusammen.

Botschaft des Friedens aus As-Salt

Gewiss werden sich auch die neuen Besucher für weltberühmte Schätze wie die Felsenstadt Petra begeistern oder für das Wüstenschloss Quseir Amra, beide Unesco-Weltkulturerbe.

Visit Jordan

Historische Architektur in der neuen Weltkulturerbe-Stadt As-Salt bei Amman.

Seit 2021 kann Jordanien aber noch auf einen weiteren Titelträger stolz sein: Als "Ort der Toleranz und der städtischen Gastfreundschaft" hat die Unesco As-Salt ausgezeichnet, die einstige regionale Hauptstadt des Osmanischen Reiches, die zwischen 1860 und 1920 ihre Blütezeit erlebte und es noch heute auf etwa 650 historische Gebäude bringt.

Visit Jordan

Das Häusermeer von As-Salt im Panoramablick.

Aus Palästina, Syrien und dem Libanon strömten einst die Kaufleute in das Dorf an der alten Handelsstraße von Jerusalem nach Amman, machten hier ihr Vermögen und sorgten für einen überraschenden Mix der Architekturstile. Die Menschen von As-Salt kultivieren das harmonische Zusammenleben der Kulturen und Religionen bis heute.



„Die Auszeichnung für As-Salt ist eine Botschaft des Friedens, der Toleranz und der Koexistenz.“ Nayef Al-Fayez, Tourismusminister Jordanien

Neue Erlebnisse für die neue Zeit

Wenn die Menschen etwas aus der Pandemie gelernt haben, dann sei es ein neues Bewusstsein für die Zeit, meint man in Jordanien. So erscheint das zentrale Versprechen der neuen Marke "Königreich der Zeit" für Reisende heute relevanter denn je. Im Trubel der Städte mag die Zeit in Jordanien rasen, bei einem Tauchgang in den Korallenwäldern des Roten Meeres kann sie in Zeitlupe vergehen oder in der Wüste von Wadi Rum unter klarem Sternenhimmel sogar völlig zum Stillstand kommen.

Shutterstock/Visit Jordan

Wüstenabenteuer in der Weite von Wadi Rum.

Die neue Tourismusmarke markiere aber zudem einen Wandel in der Rolle des Tourismus als Motor für nachhaltige Entwicklung, so Abdel Razzaq Arabiyat, Geschäftsführer des jordanischen Fremdenverkehrsamts. Profitieren sollten davon sowohl die traditionellen Reiseveranstalter als auch die aufstrebende Generation lokaler Anbieter.