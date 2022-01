Orang-Utans sind die tierischen Stars in Malaysias Bundesstaat Sarawak.

Einer der wenigen Lebensräume, die Orang-Utans heute noch geblieben sind, ist Malaysias Bundesstaat Sarawak im Nordwesten von Borneo. Mit etwas Glück können Besucher die friedlichen Tiere hier in freier Wildbahn erleben.

"Menschen des Waldes", so lässt sich das Wort Orang-Utan ins Deutsche übersetzen. Der Name könnte nicht treffender sein, denn die bis zu eineinhalb Meter großen Primaten sind hervorrragend an das Leben in den Bäumen angepasst und finden in Sarawaks Regenwäldern ideale Bedingungen.



Sarawak Tourism Board

Nasenaffen gibt es nur auf Borneo, so auch in Sarawak.

In freier Wildbahn können Urlauber Orang-Utans zum Beispiel im Semenggoh Nature Reserve gut 20 Kilometer außerhalb von Sarawaks Hauptstadt Kuching erleben. Dafür sorgt das Orang-Utan-Schutzprogramm der Sarawak Forestry Corporation. Im Matang Wildlife Centre, ebenfalls in der Nähe von Kuching, werden junge Orang-Utans auf das Leben in der Wildnis vorbereitet. Und auch andere in Sarawak endemische Tiere finden hier übergangsweise ein Zuhause, darunter andere Affenarten wie Silberlanguren, Makaken oder Gibbons, aber auch Malaienbären und Bärenkatzen.

Locals machen sich für Orang-Utans stark

Sarawak Tourism Board

Der Nashornvogel ist zum Maskottchen von Sarawak avanciert.

Der Dschungel wächst und gedeiht

Wie dörfliche Gemeinschaften sich für das harmonische Zusammenleben von Menschen und Primaten engagieren, können Besucher in Batang Ai erleben, das zum Gebiet der Heart-of-Borneo-Initiative gehört, ein Naturschutzabkommen, das neben Malaysia auch Brunei und Indonesien unterzeichnet haben. 200 Orang-Utans wurden mittlerweile im Gebiet von Ulu Sungai Menyang in der Nähe des Batang Ai National Park gesichtet.Sarawaks Regenwälder bedecken eine Fläche so groß wie Österreich und beherbergen eines der reichsten und vielfältigsten Ökosysteme der Welt. Die größte Blume der Welt, die Rafflesia, erblüht hier. Es gibt fliegende Eichhörnchen und Rehe in Katzengröße, dazu Rüsselaffen, Nashornvögel, bildschöne Falter wie den schwarz-grün schillernden Rajah-Brooke-Schmetterling und fleischfressende Pflanzen, die Insekten und sogar Kleintiere vertilgen.

Mehr dazu

Mehr dazu Sponsored Post Mit Sarawak bietet Malaysia Wildnis im XXL-Format

Zudem hat Sarawak die meisten wichtigen Vogelschutzgebiete (Important Birding Areas) in Malaysia, und ein großer Teil der 650 Vogelarten Borneos ist hier heimisch. Der Star der illustren Sammlung aber und Garant für das ultimative Safari-Feeling ist der Borneo-Orang-Utan.

Sarawak Tourism Board

Auf Entdeckerkurs: die Attraktionen von Sarawak auf einen Blick.

Mit Unterstützung zum Traumurlaub

Hilfe bei der Suche nach den Orang-Utans und den anderen tierischen Attraktionen Sarawaks bekommen Urlauber von örtlichen Agenturen wie Authentic Borneo Tours , die sich darauf spezialisiert haben, individuelle Reisepakete zu entwickeln, die ganz auf die Kundenwünsche zugeschnitten sind, ob es nun um Sehenswürdigkeiten geht, die unbedingt auf dem Reiseplan stehen sollen, oder um bestimmte Tiere, um den Unterkunftsstandard oder das angestrebte Reisebudget. Mit detaillierten Reiserouten und Informationen unterstützen die Spezialisten die Touristen bei der Gestaltung ihres ganz persönlichen Traumurlaubs.

Ein Schwerpunkt bei Authentic Borneo Tours liegt derzeit darauf, den Kunden einen tieferen Einblick in die Naturschutzarbeit auf Borneo zu vermitteln und Wege zu finden, wie Urlauber sich aktiv am Schutz der einzigartigen Fauna und Flora der Region beteiligen können.

Weitere Informationen gibt es auf der Website des Sarawak Tourism Board.