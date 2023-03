Das Iberostar Selection Albufera Playa am Playa de Muro auf Mallorca wurde nicht nur vollständig renoviert – es empfängt Gäste ab Juni 2023 auch mit All-Inclusive-Konzept. Dazu wird das Thema Nachhaltigkeit – wie in allen Häusern der spanischen Gruppe – im Hotel großgeschrieben.

Die Vorfreude ist groß: Nach der vollständigen Renovierung eröffnet das Iberostar Selection Albufera Playa ab Juni 2023 wieder seine Tore. Das All-Inclusive-Hotel in direkter Strandlage und mit 348 Zimmern liegt unmittelbar am Playa de Muro und nur zwei Kilometer vom Naturpark Albufera entfernt. Direkter Nachbar ist das Schwesterhotel Iberostar Selection Albufera Park.Gäste können durch die Gärten mit über 100 Jahre alten Pinien und Olivenbäume spazieren, in den 25 neuen Swim-up-Zimmern entspannen oder in den weitläufigen Swimmingpools die Sonne Mallorcas genießen.