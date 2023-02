Ab sofort gilt: alles inklusive!

Das Albufera-Resort wurde nicht nur vollständig renoviert – zum Neustart wurde in beiden Häusern das umfassende All-Inclusive-Konzept von Iberostar eingeführt. Dieses hat die spanische Hotelgruppe in ihren Resorts in der Karibik und in Mexiko über Jahrzehnte hinweg perfektioniert und setzt es nun auf Mallorca in einem großen Resort erstmals um.