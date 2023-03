Auch die Themenrestaurants sind all-inclusive

Star Café und Eisdiele Abgerundet wird das gastronomische All-Inclusive-Konzept im Albufera-Resort durch die Oliba-Bar, das 24 Stunden geöffnete Star Café und eine Eisdiele.

Neben den beiden Buffet-Restaurants Mestral and Terral, dem Tamarindos Beach Grill and Buffet Tamarindos begeistert das Resort ab sofort auch mit drei neuen Spezialitäten-Restaurants, allesamt in einem hellen und modernen Ambiente.Es ist das spanische Restaurant, das jeder Gast nur zu gerne in seiner Heimatstadt hätte. Es begeistert mit lokalen Produkten und einer authentischen, typisch spanischen Küche, die auf iberischen und mediterranen Spezialitäten sowie Tapas basiert. Benannt ist das Restaurant nach dem gleichnamigen Schwarzsegler-Vogel, der auch im nahen Naturpark Albufera lebt.Im Fokus stehen hier mediterrane Fisch- und Meeresfrüchtegerichte aus nachhaltigen Quellen und eine große Auswahl an vegetarischen Gerichten. Getreu der Iberostar-Devise "Honest Food" werden nur frische, lokale Zutaten und Produkte verwendet. Inspiriert wurde der Restaurant-Name von dem griechischen Wort Cisne für "Schwan". Im nahen Naturpark leben zahlreiche der eleganten Federtiere.Die authentischen Gerichte im Nopal sind das Ergebnis der jahrelangen Erfahrung der Iberostar-Köche in dem Land der Azteken. Bewusst wurde ein Tex-Mex- oder Taqueria-Konzept vermieden: Das gastronomische Konzept soll überraschen und die Gäste dazu bringen, in ihrem nächsten Urlaub dorthin zu reisen. Der Name ist eine Hommage an den Feigenkaktus, der in Mexiko weit verbreitet ist, aber auch im Naturpark Albufera aufzufinden ist. Die nahrhaften Früchte sind ein traditionelles Lebensmittel in der mexikanischen Küche und gelten heute dank ihrer antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkung als Superfood.