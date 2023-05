VIVA Golf Adults only 18+: Wohlfühloase in bester Lage

Restaurants Mirablau, Adagio (Buffett), Blue Moon (Lounge Bar & Bistro), Palmira (Pool Bar)

Wer Ruhe und Komfort sucht, ist in diesem Adults-only-Hotel mit 117 Zimmern richtig. Hervorragend ist die Lage: Direkt am Sandstrand von Alcúdia, und dank der Promenade fußläufig zum Jachthafen. Das Hotel selbst ist eine Wohlfühloase mit Kingsize-Betten, beheizbarem Outdoor-Pool, Chill-out-Bereich mit Bali-Betten, Wellnesscenter Balneum, Radstation und Gourmet-Erlebnissen im Restaurant Mirablau.Wer Selection Club bucht, kommt zum Beispiel in den Genuss eines Zimmers mit eigener Terrasse samt Hydromassage-Pool oder balinesischen Betten mit Blick auf den großen Pool.Golfliebhaber sollten nicht den nahen Alcanada-Links-Platz von Architekt Robert Trent Jones Jr. verpassen. Tipp: Golfer erhalten hier und auf vielen anderen Plätzen, die innerhalb von nur zehn Minuten mit dem Auto erreichbar sind, erhebliche Ermäßigungen.