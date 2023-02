Noord-Brabant: die Heimat von Vincent van Gogh

Ab April 2023 eröffnet das rundum erneuerte Van Gogh Village Museum im Van Gogh Village Nuenen in der südniederländischen Provinz Noord-Brabant. Das interaktive Museum samt dem einzigartigen Lichtlabor des Meistermalers zeigt auf 1600 Quadratmetern, wie Van Gogh in Nuenen lebte und arbeitete. Besucher tauchen ein in seine Welt und entdecken seine Studien von Farbe und Licht und was ihn bei seiner Arbeit an den ersten großen Gemälden beschäftigte und beeinflusste.Mehr noch: Besucher können vom Van Gogh Village Museum aus Wander- und Fahrradtouren unternehmen, die an 23 Orten und Denkmälern im Museumsdorf entlangführen, die van Goghs Leben und Werk entscheidend prägten.