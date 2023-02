Glasgow ist eine der wichtigsten historischen Städte des Vereinigten Königreichs. Das reiche historische Erbe lässt sich an unterschiedlichsten Orten entdecken: in Museen und Kunstgalerien, Bibliotheken und Archiven, Parks und Gärten und natürlich in der Vielzahl denkmalgeschützter Gebäude von weltbekannten Architekten.

Individuell Geschichte entdecken



Wer die Stadt lieber auf eigene Faust erkunden und ihre Geschichte und Archäologie entdecken will, findet hier eine Liste mit 26 Wanderwegen, den sogenannten Heritage Trails.

Die Anfänge Glasgows, dessen Name sich vermutlich vom bretonisch-keltischen "Cleschi" ableitet, was so viel bedeutet wie "lieber grüner Ort", reichen bis in früheste Zeiten zurück. An den Ufern des Clyde, der die Stadt von Ost nach West durchquert, wurden steinzeitliche Kanus ausgegraben, die auf prähistorische Fischergemeinschaften hinweisen.Die Lage am Fluss führte dazu, dass sich die Stadt zu einem Zentrum des Handels und später des Schiffbaus entwickelte. Auch die erste Kirche der Stadt, St. Mungo, die als Keimzelle Glasgows gilt, wurde im sechsten Jahrhundert an einem Flussarm des Clyde gegründet. Von der Kirche selbst ist zwar nichts mehr erhalten, an ihre Stelle trat aber im frühen 12. Jahrhundert die Kathedrale von Glasgow, St. Mungo’s Cathedral, die als ältestes erhaltenes Bauwerk der Stadt gilt.