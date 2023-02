Whisky: Das Wasser des Lebens

Wer wissen will, wie das schottische Nationalgetränk entsteht, hat dazu in Glasgow gleich mehrere Möglichkeiten. Sowohl die Clydeside Distillery im Zentrum als auch die etwas außerhalb der Stadt gelegenen Auchentoshan Distillery und Glengoyne Distillery bieten Führungen an.Neben den Destillerien bieten sich auch Glasgows zahlreiche Whisky-Bars zum ausgiebigen Verkosten der typisch schottischen Spirituose an. Bei The Pot Still stehen mehr als 600 Whisky-Sorten auf der Karte. Òran Mór erhielt bei den Glasgow Maltmen Awards 2022 die Auszeichnung als beste Whisky-Bar der Stadt und auch The Bon Accord, The Ben Nevis, The Dram und The Lismore Bar sind für ihre Whisky-Sammlungen berühmt.